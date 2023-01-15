Video Yaşam Görme engelli piyanist sahnede | Video
Görme engelli piyanist sahnede | Video

Görme engelli piyanist sahnede | Video

15.01.2023 | 11:19

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda, görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz’ı piyanist olarak sahneye çıkardı.

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Engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 7-14 Ocak tarihleri arası "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak anılan hafta nedeniyle görme engelli genç piyanist Ekrem Özcan Yılmaz, kendi bestesi "Yaşam"ı yorumladı.

Konser öncesi annesi Günay Erdem ile birlikte açıklamalarda bulunan doğuştan görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz (17), 17 Ocak'ta 18 yaşına gireceğini belirterek, sanat yaşamı hakkında şunları söyledi:

"Müziğe ilkokulda ilgi duymaya başladım, flütle başladım. Flütten sonrasında küçük bir org çalmaya başladım. Evde kendi kendime çalışıyordum, dinlediğim videolardan çalmaya başladım. Piyasa müzikleri çıkartarak çalıyordum, en sonunda iki elle çalmaya başladığımda org yeterli gelmemeye başladı. En sonunda annemden piyano istedim. Annemin o zamandan bu yana destekleri gerçekten büyük oldu. Bana yokluğunu hiç hissettirmedi. Anneme çok teşekkür ediyorum".

Ortaokulda okurken annesinin sayesinde piyanoya kavuştuğunu ve iki eğitimi bir arada aldığını ifade eden Yılmaz, "7-8 senedir piyana çalıyorum. Şuan Güzel Sanatlar Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kendi bestelerim de var. En büyük hayalim, sahnelerde icracı olmak, Devlet Konservatuarında okuyup, doktora yapmak, yüksek lisans yapmaktır" dedi.

Kendisi gibi görme engellilerde mesaj veren Yılmaz, "Benim gibi olan arkadaşlara, yaptıkları işi kesinlikle severek yapmaları gerekiyor. İnsanın içinde hevesi olursa her şeyi yapar. Ben mesela çalamadığım zamanlarda oldukça sinirleniyordum. Artı üzerine daha çok gidiyorum, üzerine bir şeyler katmaya çalışıyorum. Kendi bestelerimi de yapmaya başladım. Kesinlikle tavsiyem içinizden gelerek yapın, hele ki bir enstrüman çalıyorsanız, müzik nankör bir sanattır. Yapmazsanız o da sizin yüzünüze bakmaz, çalmazsanız o da size bakmaz, siz onu unutursanız o da sizi unutur. Çalışın, çalışın, çalışın" dedi.

Annesi Günay Erdem ise, oğlunun göz tansiyon olduğunu ve bir çok ameliyat geçirdiğini söyledi. Ekrem'in kendinden piyano istediğini, ancak maddi durumdan dolayı onu biraz oyaladığını belirten Erdem, "Dedim bekle, sana iyi bir piyano alacağım. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Ekrem'in içindeki yetenek benim imkanlarımdan dolayı geç çıktı açıkçası. Normal bir eğitim almadan kendi kendine çaldı, ben çok şaşırdım. Altyapıda eğitim yok, ama kulak çok hassas olduğu için hemen kapıyordu. Sonra güzel sanatlara başladı. Ekrem son bir yılda bestede yapmaya başladı. Şuan 3 bestesi var, dördüncüsü yolda. Ekrem benim cennetimdir. Yani Allah'ın bana bir hediyesidir. Sonuna kadar hep yanında olacağım" şeklinde konuştu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel ile birlikte sahneye çıkan Ekrem Özcan Yılmaz, kendi bestesi olan "Yaşam"ı çaldı. Kendisine ÇDSO eşlik etti.

Daha sonra Şallıel'in yönettiği konserde dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve uluslararası yapılan yarışmalarda birçok ödüle sahip genç, İtalyan piyanist Luigi Borzillo bu haftanın solisti olarak yer aldı.

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