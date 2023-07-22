Video Yaşam Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video

Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video

22.07.2023 | 15:37

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını tatil amacıyla geldikleri otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, tatil için 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos'a tatile gelen Z.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.T., Adana'dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada otele giren Y.T. ile Z.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde bulunan bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T.'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Y.T. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde Z.T. ile kızı H.T.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, emniyet ekipleri de olay yerinden kaçan Y.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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