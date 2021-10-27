Video Yaşam Güngören'de yankesicilere operasyon | Video
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video

Güngören'de yankesicilere operasyon | Video

27.10.2021 | 09:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Müge Anlı’ da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur’un davasında karar! | Video 04:06
Son Dakika: Müge Anlı' da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar! | Video 27.10.2021 | 11:08
İstanbul’da Mari operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar 03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ’den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 02:14
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ'den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 27.10.2021 | 10:25
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 01:20
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
Konya’da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
Bu da 2 buçuk metrelik piton döner 03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
Beylikdüzü’nde TIR’a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Güngören’de yankesicilere operasyon | Video 01:21
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41
Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video 01:58
Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Küçük Hasan’a polislerden duygusal sürpriz 01:27
Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz 27.10.2021 | 09:49
Şanlıurfa’da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 02:54
Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 27.10.2021 | 09:40
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 05:07
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 27.10.2021 | 09:38
Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video 01:19
Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video 27.10.2021 | 09:39
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 00:53
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 27.10.2021 | 09:27
Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 00:38
Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 27.10.2021 | 09:28
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması | Video 05:24
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması | Video 27.10.2021 | 09:11

Güngören'de 4 Ağustos, 13 Ekim tarihleri arasında yabancı uyruklu 3 kişiden toplam 20 bin TL ve 8 bin 700 dolar paranın yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ağustos, 13 Ekim tarihleri arasında yabancı uyruklu 3 kişiden toplam 20 bin TL ve 8 bin 700 dolar paranın yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından O.A. ve R.G, isimli 2 şüphelinin eşgallerini belirleyerek harekete geçti.

Merter, M. Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki döviz bürosu önünde benzer bir yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri görülen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında perdeleme yöntemi sırasında kullandıkları beyaz poşet ve 22 bin 335 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden O.A.'nın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında Silahla Tehdit suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA