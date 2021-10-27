Güngören'de yankesicilere operasyon | Video

Güngören'de 4 Ağustos, 13 Ekim tarihleri arasında yabancı uyruklu 3 kişiden toplam 20 bin TL ve 8 bin 700 dolar paranın yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ağustos, 13 Ekim tarihleri arasında yabancı uyruklu 3 kişiden toplam 20 bin TL ve 8 bin 700 dolar paranın yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından O.A. ve R.G, isimli 2 şüphelinin eşgallerini belirleyerek harekete geçti.

Merter, M. Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki döviz bürosu önünde benzer bir yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri görülen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında perdeleme yöntemi sırasında kullandıkları beyaz poşet ve 22 bin 335 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden O.A.'nın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında Silahla Tehdit suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.