Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada | Video
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Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yolda geçen vatandaşlar bu dehşet anlarını saniye saniye görüntülediler.
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yolda geçen vatandaşlar bu dehşet anlarını saniye saniye görüntülediler.