Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı | Video
HAKKARİ'de 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde İranlı geline 2,5 kilo altın takılırken, damada ise 5 milyon 300 bin lira toplandı.
Damadın babası Necman Adıyaman, oğlunun mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz dedi.
Düğüne Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'deki Jirki Aşiretinden Tahir Adıyaman, Pinyanişi Aşiretinden Orhan Piruzbeyoğlu, bölgedeki aşiret büyükleri, kanaat önderleri, yurt içinde ve yurt dışından iş insanları ve davetliler, STK temsilcileri, dernek başkanları, milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 08.05.2023 | 12:53
02:03
07:10
03:19
01:28
Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.05.2023 | 11:35
00:44
Ankara merkezli 19 ilde 'RedHack' operasyonu; 33 gözaltı | Video 08.05.2023 | 11:03
02:42
Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı | Video 08.05.2023 | 11:05
00:43
D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:54
00:54
02:41
Küçükçekmece’de iki otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kamerada | Video 08.05.2023 | 10:15
00:42
Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:15
00:26
05:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 08.05.2023 | 10:19
01:45
00:53
Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video 08.05.2023 | 09:55
02:02
Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 08.05.2023 | 09:50
06:11
00:23
03:07