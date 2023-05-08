Video Yaşam Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı | Video
Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı | Video

Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı | Video

08.05.2023 | 11:39

HAKKARİ'de 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde İranlı geline 2,5 kilo altın takılırken, damada ise 5 milyon 300 bin lira toplandı.

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Jirki Aşiret Lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman (25) ile İranlı Mahana Abdullahi (22) kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünle dünyaevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 10 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 300 bin TL olduğu açıklandı.

Damadın babası Necman Adıyaman, oğlunun mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz dedi.

Düğüne Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'deki Jirki Aşiretinden Tahir Adıyaman, Pinyanişi Aşiretinden Orhan Piruzbeyoğlu, bölgedeki aşiret büyükleri, kanaat önderleri, yurt içinde ve yurt dışından iş insanları ve davetliler, STK temsilcileri, dernek başkanları, milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

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