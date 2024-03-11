Hatay’da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve yapılan operasyonda bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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