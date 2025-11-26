Video Yaşam Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video
26.11.2025 | 10:54

Hatay’da işçiler arasında çıkan kavgada şantiyenin savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı. Kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu.

Olay, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Şantiyede çalışan iki farklı grup arasında anlaşmazlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İşçiler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde; tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu ve diğer işçilerin kavgayı ayırmaya çalışıldığı anlar görüldü. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşçiler arasında bir süre devam eden kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ve diğer işçilerin araya girmesiyle son buldu.
