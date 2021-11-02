Video Yaşam Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi
Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi

Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi

02.11.2021 | 09:37

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Iğdırlı çoban Mustafa Akgül, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çektiği videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. 2 bin metre rakımda, dondurucu soğukta, 800 büyükbaş hayvanı otlatan Mustafa Akgül videoda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Görüntülerde Akgül ve arkasındaki onlarca büyükbaşın üzerinin karla kaplı olduğu dikkat çekti.

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Yaklaşık iki milyon kez izlenen videoda Akgül, "Arkadaşlar bugün Cumhuriyet Bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum. Çoban arkadaşlarımın da bayramını kutluyorum. Bugün son günümüz. Hayırlısıyla bu seneyi de tamamladık. Gidiyoruz evimize. Çoluk çocuğumuz için..." dedi.

O anları ve sonrasında yaşananları SABAH'a aktaran Mustafa Akgül, "Iğdır Suveren Köyü'nde yaşıyorum. 6 çocuğum var. Ailece Sarıkamış yaylalarına gittik. Köylülere ait 800 büyükbaş hayvan için 6 ay boyunca meralarda yaşadık. Videoyu da, çetin kış şartlarının başlaması üzerine memleketimize dönüşte çektim. Cumhuriyet Bayramı bizim kurtuluş günümüz. Onu kutlamak her vatandaşın görevi. Bu bayrağın altında yaşıyorsak kutlamamız gerekiyor. Sarıkamış'ta nice şehitlerimiz var. O duyguyu orada hissettim. Vatanımızın, toprağımızın, bayrağımızın değerini bilmeliyiz" dedi.

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