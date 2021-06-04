Video Yaşam Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video

Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video

Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video
04.06.2021 | 12:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 07:51
Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 04.06.2021 | 12:57
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 02:11
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 04.06.2021 | 12:57
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04:34
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04.06.2021 | 12:25
Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyen kız aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz' 22:51
Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyen kız aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz' 04.06.2021 | 12:27
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 00:54
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 04.06.2021 | 12:25
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04:02
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04.06.2021 | 12:02
Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video 01:26
Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video 04.06.2021 | 12:02
Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar... 22:51
Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar... 04.06.2021 | 11:25
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 01:37
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 04.06.2021 | 10:36
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 06:12
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 04.06.2021 | 11:19
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 12:03
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 04.06.2021 | 10:45
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada 03:39
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada 04.06.2021 | 10:14
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 01:25
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 04.06.2021 | 10:34
Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video 04:54
Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video 04.06.2021 | 10:19
Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video 01:05
Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video 04.06.2021 | 10:24
Müge Anlı 4 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Üniversiteli Gizem Dünki nerede? Müge Anlı son görüldüğü yeri açıkladı 03:52
Müge Anlı 4 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Üniversiteli Gizem Dünki nerede? Müge Anlı son görüldüğü yeri açıkladı 04.06.2021 | 10:22
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 02:51
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 04.06.2021 | 09:18
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 00:44
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 04.06.2021 | 09:18

Bağcılar’da iki kuyumcunun duvarını delip 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bina lira para çalan daha sonra Esenyurt'ta bir markete aynı yöntemle girip 60 bin liralık sigara çalan 3 hırsız yakalandı. Sigarayı çaldıktan sonra iz bırakmamak için her yere gazlı içecek döken hırsızların, içeriye girme ve hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 20 Mart Cumartesi Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bulunan iki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanlarının duvarını delen hırsızlar içeri girerek toplam 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra iş yerlerine gelen kuyumcular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Aynı hırsızlar 31 Mayıs Çarşamba günü Esenyurt'ta yine aynı yöntemle bir marketi soydu. Duvarını deldikleri markete giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların sigaraları çaldıktan sonra iz bırakmamak için litrelerce gazlı içecek döktükleri görüldü. Girdikleri marketten 60 bin lira değerinde çok sayıda sigara paketi çaldıkları tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdurrahman E. , Medeni Ç., Muhsin Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Abdurrahman E. ve Medeni Ç. isimli şahıslar tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LİTRELERCE GAZLI İÇECEK DÖKTÜLER
Esenyurt'taki markete giren hırsızlar market reyonundaki sigara raflarını boşalttıktan sonra litrelerce gazlı içecek dökmeleri anbean kameralara yansıdı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA