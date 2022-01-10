Hırsızlıktan yakalandı, 28 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı | video

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DİYARBAKIR'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.D.(27), polisin operasyonuyla yakalandı. Hakkında 45 suç kaydı olan ve 3 farklı suçtan da toplamda 28 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte radyo ve televizyon kanallarının verici istasyonlarından, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Peyas Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Polisleri görünce yaya kaçmaya çalışan M.D., motosikletli polis timlerince yakalandı. Yapılan incelemede M.D.'nin 18 iş yerinden ve kurumdan, 4 evden ve 5 otodan hırsızlık ile 1 motosiklet çaldığı ve 2 kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. 45 suç kaydı olan ve 3 farklı suçtan da toplamda 28 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.