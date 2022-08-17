İçi alınmış balık dakikalarca canlı kaldı | Video

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Sinop’ta bir vatandaş zıpkınla avladığı kefal balığını temizlemesi için eşine verdi, mutfaktan gelen çığlık sesine koşan adam hayretler içerisinde 15 dakika balığı izledi.
İlk kez içi alınmış balığın hareket ettiğini ve bu kadar uzun süre yaşadığına şahit olduğunu söyleyen Kenan Şen, "Denizde zıpkınla balığı avladım, temizlemesi için eşime verdim. Eşim bütün organlarını çıkardı, sonra balık birden canlanmış içeriden bir çığlık sesi geldi. 10-15 dakika o şekilde balığı bekledik, hareket ediyordu hala. Denizden çıktıktan sonra kovada suda yüzen balığı görmüştük ama organları alındıktan sonra canlı bir balığı ilk defa görüyorum. 15 dakika hareket etti, biz de bekledik mecburen" diye konuştu.