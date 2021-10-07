Video Yaşam İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video

07.10.2021 | 11:40

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerinde bir dönem sıkıntılar yaşayan ve yollarını ayıran çift, kısa süre süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmıştı. Büyük gün geldi, Tatlıses ile Şefkatli bugün dünyaevine giriyor. İdo Tatlıses, nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerinde bir dönem sıkıntılar yaşayan ve yollarını ayıran çift, kısa süre süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmıştı. Büyük gün geldi, Tatlıses ile Şefkatli bugün dünyaevine giriyor. İdo Tatlıses, nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...

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