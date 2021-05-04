Video Yaşam İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video

İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video

İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video
04.05.2021 | 12:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04:36
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04.05.2021 | 12:46
Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04:45
Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04.05.2021 | 16:57
Esra Erol canlı yayın izle: 4 Mayıs 2021 Salı atv izle! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... DNA testi sonucu 21:10
Esra Erol canlı yayın izle: 4 Mayıs 2021 Salı atv izle! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... DNA testi sonucu 04.05.2021 | 16:55
20 işçinin yaralandığı ve 2 aylık hamile kadının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 04:26
20 işçinin yaralandığı ve 2 aylık hamile kadının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 04.05.2021 | 15:49
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu | Video 00:56
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu | Video 04.05.2021 | 15:05
İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 00:33
İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 04.05.2021 | 14:43
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 00:34
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 04.05.2021 | 14:18
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler. Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı | Video 01:23
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler. Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı | Video 04.05.2021 | 14:27
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04:30
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04.05.2021 | 13:31
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 06:35
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 04.05.2021 | 12:53
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 00:30
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 04.05.2021 | 13:43
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 00:13
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 04.05.2021 | 13:35
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 00:16
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 04.05.2021 | 13:31
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 00:46
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 04.05.2021 | 11:52
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 03:59
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 04.05.2021 | 12:25
Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video 01:24
Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video 04.05.2021 | 12:27
187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı | Video 04:39
187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı | Video 04.05.2021 | 11:56
Müge Anlı'da canlı yayında şok O gece öldürdüler... Ağabeyim gibi suç makinesi 03:48
Müge Anlı'da canlı yayında şok "O gece öldürdüler... Ağabeyim gibi suç makinesi" 04.05.2021 | 11:30
Sultanbeyli'de “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında | Video 03:49
Sultanbeyli'de “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında | Video 04.05.2021 | 11:06
Korona virüsü yendi, türküsünü yaptı | Video 03:26
Korona virüsü yendi, türküsünü yaptı | Video 04.05.2021 | 10:51

İftar duası, her Ramazan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Allah rızası için oruç tutan Müslümanlar, iftarda Allah'ın verdiği nimetlerle oruçlarını açacaklar. İftar öncesi dua etmek isteyen vatandaşlar, iftar duası nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, iftar duası nasıl yapılır ve anlamı nedir? Haberimizde, İftar duası okunuşu ve anlamı yer almaktadır. İster, iftar duasını kendiniz okuyabilir, ister Nihat Hatipoğlu iftar duası videosu ile dinleyebilirsiniz?

VİDEO DEVAM EDİYOR

On Bin Ayın Sultanı, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan ayına ulaşmamız ile birlikte vatandaşlar Sahur ve iftar duası ile yapılacak ibadetleri araştırıyorlar. İftar duası, her gün orucumuzu açmadan önce okuruz. Bu duayı merak eden Müslümanlar, Arapça ve Türkçe iftar duası okunuşu ve anlamını araştırıyorlar. Ramazan için özel olarak hazırladığımız haberimizde, iftar duası Türkçe okunuşu ile yer almaktadır. Oruç açmadan önce bu duayı okumak isteyen Müslümanlar, haberimizden iftar duası ve anlamına kolayca ulaşabilirler. Peki, Ramazan ayında iftar duası nasıl yapılır ve ne zaman okunur? İşte, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında okunacak iftar duası ve manasının hem yazılışı, hem de Nihat Hatipoğlu video programı ile sesli dua…

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

ANLAMI:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA