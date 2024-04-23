Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da büyük coşku ile kutlandı.
Büyüklerin çocukları ile yoğun ilgi gösterdiği programda Iğdır'daki okullarda öğrenim gören çocukların etkinlikleri damga vurdu. Anaokulu öğrencilerin gösterisi izleyenlerden tam puan aldı.
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