Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video 23.04.2024 | 12:50 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da büyük coşku ile kutlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programda Ulusal egemenliğin önemine değinen Iğdır Valisi Ercan Turan; "Bu güzel çocuklarımızın çocuk bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik olmadan hiçbir şekilde bu millet varlığını sürdüremez. Daha güçlü yarınlar için çocuklarımıza, gençlerimize ve siz değerli Iğdırlara ihtiyacımız var. Allah hepinizi var etsin bayramınız kutlu olsun" dedi.Büyüklerin çocukları ile yoğun ilgi gösterdiği programda Iğdır'daki okullarda öğrenim gören çocukların etkinlikleri damga vurdu. Anaokulu öğrencilerin gösterisi izleyenlerden tam puan aldı.