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OTOMATİK OYNAT
01:36
Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video 29.12.2022 | 09:53
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İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi | Video 29.12.2022 | 09:36
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İstanbul'da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon | Video 29.12.2022 | 09:05
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Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 29.12.2022 | 08:41
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Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 29.12.2022 | 08:41
05:33
Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası | Video 29.12.2022 | 00:38
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Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 29.12.2022 | 00:16
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Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 28.12.2022 | 15:48
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Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
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İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
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Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
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Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
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Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
Iğdır’da hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği yerde otomobile yandan çarptı, kazada iki kişi hafif yaralandı.