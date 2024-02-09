İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video
Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıktı. 14 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deneylerini tamamladı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, çarşamba günü ISS'den ayrıldı. Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından ilk Türk astronotumuzu tamamlayan kapsül Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yaptı. Alper Gezeravcı'nın dünyaya iniş yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı...
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