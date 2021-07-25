In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktı | Video
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Çin'in Zhejiang eyaletinde karaya çıkan In-Fa Tayfununun getirdiği şiddetli yağmur ve rüzgar, taşkınlara ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Tayfunun ülkenin ticaret ve sanayi merkezi olarak bilinen Şanghay'a bu gece ulaşması beklenirken, havalimanındaki uçaklar olası bir hasara karşı bağlandı.