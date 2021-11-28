İnşaat çukuruna düşen kedi, kurtarmaya gelen itfaiye erine uzun süre ter döktürdü | Video
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Antalya’da yaklaşık 10 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşen kedi ile onu kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, 2 saat boyunca itfaiye erine ter döktüren kedi, bulunduğu yerden alınarak sokağa bırakıldı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki inşaat çukurunda bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, inşaat çukuruna halat yardımıyla indi. Oldukça korktuğu gözlenen kedi ise, itfaiye erini görünce çukurda sağa sola kaçmaya başladı. Zaman zaman kayalık alanlara tırmanmaya çalışan kedi, itfaiye erine uzun süre ter döktürdü. Yaklaşık 2 saatlik kovalamaca sonucu yakalanan kedi, bulunduğu yerden çıkartılarak sokağa bırakıldı. Kedi ile itfaiye erinin kovalama anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.