İnşaat malzemesi yüklü TIR devrildi | Video

Isparta'dan Konya yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR, Eğirdir ilçesi Baybuğan mevkisinde virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, dorsede yüklü inşaat malzemeleri ise yola saçıldı.