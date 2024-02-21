Video Yaşam İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video

21.02.2024 | 08:56

İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

KILIK DEĞİŞTİRİP TÜRKİYE'YE GİRMİŞ, SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETMİŞ
Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 00:26
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 21.02.2024 | 08:56
Üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldüren şahıs kamerada 01:30
Üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldüren şahıs kamerada 20.02.2024 | 21:19
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu 02:28
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu 20.02.2024 | 21:19
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 03:33
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 20.02.2024 | 18:48
Marmara Denizi’nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 00:41
Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 20.02.2024 | 15:28
Tiny House trendi yükselişte | Video 08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 03:47
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 20.02.2024 | 12:11
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 00:44
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 20.02.2024 | 12:32
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
İstanbul’da Eşime neden selektör yaptın? tartışması kamerada | Video 01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
İstanbul’da takside kan donduran olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar | Video 03:11
İstanbul’da takside kan donduran olay: "Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" | Video 20.02.2024 | 10:11
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 01:03
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 20.02.2024 | 10:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 20.02.2024 | 09:36
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 03:45
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 20.02.2024 | 09:33
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 01:27
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 20.02.2024 | 08:59
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD’de buluştu | Video 01:58
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video 20.02.2024 | 08:14
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 00:31
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 20.02.2024 | 06:52
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:12
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 20.02.2024 | 06:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA