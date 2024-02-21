İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video
İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
KILIK DEĞİŞTİRİP TÜRKİYE'YE GİRMİŞ, SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETMİŞ
Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
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