İnterpolün aradığı fuhuş baroniçesi böyle gözaltına alındı!

Dünyanın birçok ülkesine yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova, Kafes-28 operasyonuyla Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yakalandı. Mirxanova'nın 15 gün önce esnaf M.Ş.'yi kandırarak oturum almak için nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı" dedi.