İrem Derici dans etti, hayranları beğeni yağmuruna tuttu | Video
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Tatil pozları paylaşımları çok konuşulan İrem Derici son olarak da dans ettiği anları paylaştı. İrem Derici'nin Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosu beğeni yağmuruna tutuldu.