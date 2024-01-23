Isparta’da ev yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video
Isparta’da çıkan ev yangınında alevler geceyi aydınlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan olmadı.
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