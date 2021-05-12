Video Yaşam İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi | Video

İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi | Video

İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi | Video
12.05.2021 | 14:57

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Esenyurt'ta  konvoy yaparak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden sürücüleri görüntüleyen bir kişi, kaza anını kaydetti. Yolun karşıyana geçmek istediği sırada taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta bir araya gelen taksiciler araçlarıyla konvoy yaparak Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'i protesto etti. Doğan Araslı bulvarında bulunan tünelden geçtikleri sırada yol kenarında bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla konvoyu görüntülemeye başladı. Bu sırada yol çıkan bir kişi de el sallayarak konvoyun bulunduğu karşı şeride doğru ilerlemeye başladı.

Yola çıkan kişiye hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi yaralandı Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler yaralının yardımına koştu. 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu yaralı ambubulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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