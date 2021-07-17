Video Yaşam İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı!

İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı!

İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı!
17.07.2021 | 14:27

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İstanbul Bağcılar’da çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Araya giren vatandaşlar tarafından bina boşluğuna alınıp linç edilmekten son anda kurtulan adam polis ekiplerine teslim edildi.

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Olay dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuğu, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından tacize uğradıklarını söyledi. Taciz olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen adam kuaför dükkanına geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve vatandaşlar tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı. Araya giren vatandaşlar tarafından bina boşluğuna alınan şüpheli linç edilmekten son anda kurtarılırken polise teslim edildi.

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