İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
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İstanbul Bayrampaşa'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 sanığın "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.