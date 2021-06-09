Video Yaşam İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu

İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu

İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
09.06.2021 | 11:42

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İstanbul Bayrampaşa'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 sanığın "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

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