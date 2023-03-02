İstanbul beklenen depreme hazır mı? 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Hangi ilçeler risk altında? | Video

İstanbul beklenen depreme hazır mı? 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Hangi ilçeler ve kaç milyon konut risk altında? Beklenen olası Marmara depremi Megakenti nasıl etkiler? Depreme karşı hangi çalışmalar yapıldı? Prof. dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de önemli açıklamalrda bulundu.