Video Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

16.10.2021 | 08:31

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edildi. Beyoğlu'nda denetim yapılan mekana da sigara yasağından dolayı işlem yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.


Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, bir mekana sigara yasağından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca mekanın ruhsat belgelerinin de eksik olup olmadığını kontrol etti.

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