İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video

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İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı, çarpışma anları geminin güvertesinde çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
ÇARPIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Görüntülerde, çarpışma öncesi gemide çalışan işçilerin yaşadığı panik anları ve çarpışma anında yaşanan sarsıntı görülüyor.