Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video
İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video

03.12.2022 | 09:36

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İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı, çarpışma anları geminin güvertesinde çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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İstanbul'da Ahırkapı'da 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ile 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

ÇARPIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Görüntülerde, çarpışma öncesi gemide çalışan işçilerin yaşadığı panik anları ve çarpışma anında yaşanan sarsıntı görülüyor.

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