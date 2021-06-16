Video Yaşam İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada

İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada

İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada
16.06.2021 | 11:24

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İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosikleti ile uyuşturucu madde satışı yapan bir zehir tacirini suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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