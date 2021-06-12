Video Yaşam İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür

İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür

İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür
12.06.2021 | 15:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür 05:29
İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Burhaniye mahallesi sakinlerinden teşekkür 12.06.2021 | 15:33
Antalya’da iki kadının, trafikteki saç başa skandal kavgası kamerada 00:25
Antalya’da iki kadının, trafikteki saç başa skandal kavgası kamerada 12.06.2021 | 15:21
İstanbul'da sağanak yağış sonrası adeta göle dönen caddeler kamerada 03:15
İstanbul'da sağanak yağış sonrası adeta göle dönen caddeler kamerada 12.06.2021 | 14:57
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan dolu ve yağmur yağışı kamerada 01:42
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan dolu ve yağmur yağışı kamerada 12.06.2021 | 14:13
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağmur! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı 00:38
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağmur! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı 12.06.2021 | 14:06
İstanbul'da sağanak yağış başladı! Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu yağış açıklaması 01:57
İstanbul'da sağanak yağış başladı! Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu yağış açıklaması 12.06.2021 | 13:52
ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada 00:14
ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada 12.06.2021 | 13:27
Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada 03:32
Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada 12.06.2021 | 11:59
Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi 00:44
Uyuşturucu haplar Narkotik Şube’ye sığmadı! İki milyona yakın ele geçirildi 12.06.2021 | 11:39
Telefonu böyle çaldı... Üzerindeki kıyafetlerle yakalandı! 01:03
Telefonu böyle çaldı... Üzerindeki kıyafetlerle yakalandı! 12.06.2021 | 11:36
Kadir Şeker’in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı 04:44
Kadir Şeker’in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı 12.06.2021 | 11:16
İstanbul Başakşehir'de pitbull dehşeti! 2 köpek 16 yaşındaki genç kıza aynı anda böyle saldırdı... 03:48
İstanbul Başakşehir'de pitbull dehşeti! 2 köpek 16 yaşındaki genç kıza aynı anda böyle saldırdı... 12.06.2021 | 11:17
Antalya'da yaya üst geçidine çıkan kadın, bekçilerden kaçarken trafiği böyle birbirine kattı 03:37
Antalya'da yaya üst geçidine çıkan kadın, bekçilerden kaçarken trafiği böyle birbirine kattı 12.06.2021 | 09:49
İstanbul'da Ukraynalı modelin ölümü olayında flaş gelişme! Geriye bu görüntüleri kaldı.... 02:09
İstanbul'da Ukraynalı modelin ölümü olayında flaş gelişme! Geriye bu görüntüleri kaldı.... 12.06.2021 | 09:06
Broşür gösterir gibi yapıp paraları çalan yankesici kamerada! Kovalamacayla böyle yakalandı... 00:17
Broşür gösterir gibi yapıp paraları çalan yankesici kamerada! Kovalamacayla böyle yakalandı... 12.06.2021 | 10:11
260 suç kaydı olan hırsız kamerada... Kasalardaki parmak izlerinden yakalandı! 00:47
260 suç kaydı olan hırsız kamerada... Kasalardaki parmak izlerinden yakalandı! 12.06.2021 | 10:11
İzmir'de müşteriye kurusıkı tabanca ile ateş açan kasiyer kamerada 00:38
İzmir'de müşteriye kurusıkı tabanca ile ateş açan kasiyer kamerada 12.06.2021 | 09:58
Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı 00:15
Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı 12.06.2021 | 09:06
İstanbul Pendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü 02:14
İstanbul Pendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü 12.06.2021 | 08:48
SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı 12.06.2021 | 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nden geçtiği sırada yol kenarından kendisini bekleyenlerini görünce aracını durdurdu. Burhaniye Mahallesi'nde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün cami açılışı sırasında kentsel dönüşüme destek verilmesini isteyerek, "Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" sözlerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlar bir süre daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu bir kaç kez daha durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA