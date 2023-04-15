İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 15.04.2023 | 08:41 İstanbul D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.