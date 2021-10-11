Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti 11.10.2021 | 09:36
01:06
İstanbul Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada 11.10.2021 | 09:33
03:15
01:42
Sincan’da otomobilin çarptığı kurye yaralandı 11.10.2021 | 08:47
04:24
İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı 11.10.2021 | 08:49
01:06
Tem'de emniyet şeridinde duran tır'a kamyonet çarptı: 1 ölü 11.10.2021 | 08:49
02:45
Ankara'da park yeri tartışmasından sonra sürücü, 1'i çocuk 2 kişiye çarptı 11.10.2021 | 08:42
02:35
01:16
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 8 yaralı 11.10.2021 | 08:42
01:29
La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu | Video 11.10.2021 | 01:22
01:59
Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü...O anlar kameraya yansıdı | Video 10.10.2021 | 18:57
01:06
Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması | Video 10.10.2021 | 17:47
02:22
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti | Video 10.10.2021 | 17:40
04:40
İki kardeşi gömdükleri yeri hobi bahçesi yapmışlar | Video 10.10.2021 | 17:34
00:15
Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı | Video 10.10.2021 | 17:25
03:42
Teröristlerin katlettiği 9 aylık Muhammed Bebek unutulmadı 10.10.2021 | 17:08
00:36
Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı 10.10.2021 | 16:48
01:12
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi 10.10.2021 | 16:39
00:45
Datça'da şarampole yuvarlanan atv sürücüsü yaralandı 10.10.2021 | 16:32
01:58
Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kamerada | Video 10.10.2021 | 16:28
İstanbul Esenyurt’ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.