İstanbul Esenyurt'ta lodosla cadde savaş alanına döndü! Çok sayıda kişinin yere düştüğü anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir anda esen şiddetli lodos caddedeki onlarca kişiye zor anlar yaşattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaşa çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.