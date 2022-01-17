Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

17.01.2022 | 13:36

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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı. Kapkaç anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Esenyurt'ta 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadının yolda yürürken çantasını alan kapkapçının arkadan gelen araca binerek kaçtığı görülüyor. Kapkaççıların peşinden koşarken düşen kadın daha sonra polise giderek şikayette bulundu. Polis, kapkaççıların peşine düştü. Kapkaç şebekesinin çok sayıda olaya karıştığı belirlendi. Şüpheliler Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.

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