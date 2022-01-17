İstanbul Güngören'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada

İstanbul Güngören'de 5 şüpheli, anahtarı üzerinde unutulan bir motosikleti çaldı. Soyguna ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin akaryakıt istasyonundan çalıntı araca kredi kartıyla yakıt aldıklarını tespit etti. İstasyonu didik didik eden polis, hırsızların alışveriş fişinden yola çıkarak adreslerini belirledi. Evlerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ise adliyeye sevk edildi.