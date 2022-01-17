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OTOMATİK OYNAT
01:21
İstanbul Güngören'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada 17.01.2022 | 16:52
00:47
Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 17.01.2022 | 15:41
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Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 17.01.2022 | 09:52
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Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 17.01.2022 | 15:55
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Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 15:53
01:44
İzmir'de bit pazarında yangın paniği | Video 17.01.2022 | 15:01
03:03
Yüksekova'da evler kara gömüldü | Video 17.01.2022 | 15:13
03:54
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 17.01.2022 | 15:12
02:42
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 17.01.2022 | 15:13
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Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
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SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
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Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
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İstanbul Güngören'de 5 şüpheli, anahtarı üzerinde unutulan bir motosikleti çaldı. Soyguna ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin akaryakıt istasyonundan çalıntı araca kredi kartıyla yakıt aldıklarını tespit etti. İstasyonu didik didik eden polis, hırsızların alışveriş fişinden yola çıkarak adreslerini belirledi. Evlerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ise adliyeye sevk edildi.