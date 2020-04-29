Video Yaşam İstanbul iftar saati: Canlı yayın ile İstanbul iftar vakti ezan okunuyor! 2020 İstanbul İmsakiye takvimi ile hayırlı Ramazanlar | Video

İstanbul iftar saati: Canlı yayın ile İstanbul iftar vakti ezan okunuyor! 2020 İstanbul İmsakiye takvimi ile hayırlı Ramazanlar | Video

İstanbul iftar saati: Canlı yayın ile İstanbul iftar vakti ezan okunuyor! 2020 İstanbul İmsakiye takvimi ile hayırlı Ramazanlar | Video
29.04.2020 | 18:04
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İslam alemi, On Bir Ayın Sultanı ve aynı zamanda mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişenin huzur ve buruk sevincini yaşıyor. Corona virüsü nedeniyle iftar ve sahurlar kalabalık ortamlardan ve sevdiklerimizden uzakta geçecek. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da en çok araştırılan konular arsında İstanbul iftar saati ve namaz vakitleri yer alıyor. Kızılelma’nın anahtarı olan bu şehirde yaşayan milyonlarca Müslüman İstanbul iftar vakitleri ile ‘İstanbul’da iftar saat kaçta?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  İstanbul İmsakiye ve ezan saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Haberimizde, 2020 İstanbul imsakiyesi, iftar saati ve ezan vakitleri yer almaktadır. İşte, İstanbul iftar saati 29 Nisan ve Ramazan ayı boyunca İstanbul imsakiyesi…

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce İstanbullu vatandaşlar da 29 Nisan iftar saati arayışını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 29 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 6. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla dolup taşıyor. Buna göre; İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 29 Nisan İstanbul İftar saati haberimizde!

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