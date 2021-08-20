İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki

İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı duruma tepki gösterdi.

İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı belediyeyi göreve çağırdı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar sosyal medyada paylaştığı görsellerle dere çevresinde hakim olan kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.