İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında yangın! | Video

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İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi.
İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü.
Yolcular da başka bir otobüse alınırken, maddi hasarın oluştuğu araç İETT garajına çekildi.