İstanbul Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
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İstanbul Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek 13'üncü kattan aşağıya düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.