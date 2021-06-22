Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada
22.06.2021 | 08:32

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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün üst geçidine çıkarak intihara kalkışan vatandaşı mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii metrobüs üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı. İntihar eden vatandaşı gören mahalle bekçileri intihara kalkışan şahsı bir süre ikna etmeye çalıştı. Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. İntihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken şahsın kurtarıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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