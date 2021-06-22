İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
01:20
Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada! 22.06.2021 | 09:44
01:04
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
05:00
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
01:06
01:51
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 22.06.2021 | 08:32
02:35
01:03
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 22.06.2021 | 08:32
00:20
01:31
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 22.06.2021 | 00:53
00:14
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 22.06.2021 | 00:44
02:35
02:26
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
08:00
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04
00:55
02:10
01:49
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 21.06.2021 | 19:06
03:13
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 21.06.2021 | 17:15
03:22
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 21.06.2021 | 17:16
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün üst geçidine çıkarak intihara kalkışan vatandaşı mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii metrobüs üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı. İntihar eden vatandaşı gören mahalle bekçileri intihara kalkışan şahsı bir süre ikna etmeye çalıştı. Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. İntihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken şahsın kurtarıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.