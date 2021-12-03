İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı | Video

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İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DHKP/C terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği, İstanbul merkezli bu sabah saat 07.00'da Samsun'da DHKP/C terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki önceden tespit edilen adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda DHKP/C örgütü mensubu E.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Hastaneden adli rapor alınan E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.