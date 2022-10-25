Video Yaşam İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video
İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video

İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video

25.10.2022 | 18:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 08:10
SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 25.10.2022 | 19:51
İstanbul Pendik’te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video 04:32
İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video 25.10.2022 | 18:39
Antalya’da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 03:37
Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 25.10.2022 | 16:30
Güneş tutulması Mersin’den izlendi | Video 02:12
Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video 25.10.2022 | 16:29
Trafikte avukatı tekme tokat dövdüler! Saldırı anı kamerada | Video 00:26
Trafikte avukatı tekme tokat dövdüler! Saldırı anı kamerada | Video 25.10.2022 | 15:52
Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Çamlıca Tepesi’ne koştu | Video 02:35
Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Çamlıca Tepesi’ne koştu | Video 25.10.2022 | 16:03
Aracı çalıştıramayınca iterek götürdü | Video 00:22
Aracı çalıştıramayınca iterek götürdü | Video 25.10.2022 | 14:27
Ankara Emniyeti’nden PKK’nın basın ayağına operasyon | Video 00:11
Ankara Emniyeti'nden PKK'nın basın ayağına operasyon | Video 25.10.2022 | 14:27
Fatih’te kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında katletti | Video 03:18
Fatih'te kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında katletti | Video 25.10.2022 | 14:26
İzmir’de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video 00:20
İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video 25.10.2022 | 13:58
Tedavi olduğu hastaneye 1 milyon TL’lik cihaz bağışladı! 15 yıllık hayalini gerçekleştirince gözyaşlarına boğuldu | Video 02:04
Tedavi olduğu hastaneye 1 milyon TL'lik cihaz bağışladı! 15 yıllık hayalini gerçekleştirince gözyaşlarına boğuldu | Video 25.10.2022 | 12:45
Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı! O anlar kamerada | Video 00:53
Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı! O anlar kamerada | Video 25.10.2022 | 12:44
Aksaray jandarması kaçak avcıların akülü ses tuzağını bozdu | Video 01:38
Aksaray jandarması kaçak avcıların akülü ses tuzağını bozdu | Video 25.10.2022 | 12:44
Adana’da suç örgütüne şafak vakti operasyon | Video 00:51
Adana'da suç örgütüne şafak vakti operasyon | Video 25.10.2022 | 12:24
Son Dakika: Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu! | Video 02:59
Son Dakika: Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu! | Video 25.10.2022 | 11:55
Beykoz’da kokudan şüphelenen polis 9 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirdi | Video 01:18
Beykoz'da kokudan şüphelenen polis 9 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirdi | Video 25.10.2022 | 11:31
Büyükçekmece’de çorbacı çıkışı kanlı pusu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:34
Büyükçekmece'de çorbacı çıkışı kanlı pusu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 25.10.2022 | 11:30
Müge Anlı SON BÖLÜM | 25 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:15
Müge Anlı SON BÖLÜM | 25 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 25.10.2022 | 11:38
Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:11
Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 25.10.2022 | 11:30
Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video 06:39
Müge Anlı'da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video 25.10.2022 | 10:58

İstanbul Pendik'te aynı sokak üzerinde kamyonetle sarımsak satarak geçinen iki akraba grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA