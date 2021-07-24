Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi

İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi

İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi
24.07.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da Yok artık dedirten olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada... 03:33
İstanbul'da "Yok artık dedirten" olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada... 24.07.2021 | 11:42
Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli 01:44
Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli 24.07.2021 | 10:30
İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi 04:40
İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi 24.07.2021 | 10:25
Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 00:19
Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 24.07.2021 | 10:51
Kocaeli Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı 01:36
Kocaeli Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı 24.07.2021 | 11:20
Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama 07:14
Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama 24.07.2021 | 11:15
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 00:41
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 24.07.2021 | 11:04
SON DAKİKA! iPhone TEST ALERT Notification 'Evde Kal Türkiye' uyarısı nasıl kapatılır? İPhone'lar neden alarm çalıyor? 00:41
SON DAKİKA! iPhone TEST ALERT Notification 'Evde Kal Türkiye' uyarısı nasıl kapatılır? İPhone'lar neden alarm çalıyor? 24.07.2021 | 11:04
İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada 00:26
İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada 24.07.2021 | 10:41
İstanbul Beyoğlu'nda yılan paniği! Büyük anne yılan... 02:56
İstanbul Beyoğlu'nda yılan paniği! Büyük anne yılan... 24.07.2021 | 10:37
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada 04:06
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada 24.07.2021 | 10:13
İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada! 00:10
İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada! 24.07.2021 | 10:20
Bursa'da 16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada 02:21
Bursa'da 16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada 24.07.2021 | 09:51
Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 03:02
Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 01:54
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 24.07.2021 | 09:30
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 02:20
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 24.07.2021 | 08:45
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 00:50
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 24.07.2021 | 09:24
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 01:43
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 01:25
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 24.07.2021 | 08:44
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 03:10
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 24.07.2021 | 00:29

İstanbul Sarıyer'de ormana gidenler çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöpleri görenler ise duruma tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de Sarıyer Kısırkaya Sahil Piknik Alanı oldu. Piknik yapıp eğlenen vatandaşlar geride çöp yığınları bıraktı. Çöpleri görenler duruma tepki gösterdi. Ailesiyle piknik yapmaya geldiğini söyleyen Şahin Aslan, Buraya ilk defa ailemizle birlikte piknik yapmaya geldik ama şu manzara içinde biz pek mutlu olmadık. İnsanlar geliyorlar buraya, piknik yapıyorlar. Aileleri ile birlikte eğleniyorlar. En azından yaptıkları pikniğin anlamı olsun diye bu pislikleri toplayıp o şekilde gitseler çok daha iyi olur. En azından bir dahaki gelişlerinde nasıl bıraktılarsa öyle bulmaları açısından... İnsanların bu şekilde burayı bırakmaları pek hoş değil. Belediye buraya bakıyor mu, bakmıyor mu bilmiyorum. Belediye de bir el atarsa çok seviniriz diye konuştu. Sultan Sürmelioğlu ise Ben doğayı böyle görmek istemiyorum. Güzel bir çevre istiyorum. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir doğa istiyorum dedi. Sedat Yenice ise, Çöpleri atanlar hakkında kötü bir şey söyleyemiyorum, eğitim şart. Yönlendirmek lazım. Acaba biz çıkıp şu çöpleri toplasak, bizi gören birkaç kişi etkilenip bize katılır Artık bu boynumuzun borcu oldu. Biraz elimizden geldiği kadar şurayı toplamaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da çevrede çöp konteyneri olmadığı için insanların çöplerini rastgele attığını belirterek, belediyenin alana bir çöp konteyneri koymasını istedi. Bazı vatandaşların da çöplere aldırmadan çocukları ile birlikte piknik yapıp oyun oynadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA