Video Yaşam İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler

İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler

İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler
23.07.2021 | 15:23

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İstanbul Şile'de Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyu denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Ancak Şile'ye gelenler uyarılara rağmen denize girmeye devam etti.

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İstanbul Şile Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Rüzgarlar kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre olacağı tahmin edilmektedir. İlçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz 2021 tarihinde gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Kaymakamlığın açıklamasının ardından Şile?deki sahillerde belirli aralıklarla "Denize girmek yasaktır" anonsları yapıldı, zabıta ekipleri ise denize girenleri uyardı. Tüm uyarılara rağmen plaja gelenler denize girmeye devam etti.


ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dün hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı. Aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi. Çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yakınları denizde kaybolanlar, zaman zaman dürbün ile denizi taramaya devam etti. Dün sabah saatlerinde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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