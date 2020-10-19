Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de 2 kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada | Video

İstanbul Sultangazi'de 2 kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada | Video

İstanbul Sultangazi'de 2 kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada | Video
19.10.2020 | 11:26

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İstanbul Sultangazi'de kahvehane önünde oturan kişiye silahlı saldırı anı amatör kameralara yansıdı. Ateş sonucu ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı sonrası olay yerinden kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Olay, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki saldırgan, aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin 1. Cebeci Caddesi'nde bulunan kahvehanenin önünde olduğunu öğrendi. Ardından olay yerine giden saldırganlar husumetli oldukları kişiye silahla ateş açtı. Saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Sağ ayağından yaralanan kişi kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeride çekti. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganların kimliklerini tespit eden ekipler, iki saldırganı olay anında kullandıkları silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İki saldırganın alkollü olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI AMATÖR KAMERALARA YANSIDI
Bir kişinin silahla ateş edilerek yaralandığı olay anı ise amatör kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki saldırganın kahvehanenin bulunduğu caddeye doğru gittikleri sırada bir kişiye sürekli bağırarak bir şeyler söyledikleri ve küfür ettikleri yansıyor. Mahalle sakinlerinin tepki göstermesine rağmen küfür ederek caddeye doğru ilerleyen iki saldırgan, kahvehanenin bulunduğu caddeye geldiklerinde, saldırganlardan birinin elindeki silahla ateş ettiği amatör kameralara yansıyor. Olayı görüntüleyen bir vatandaşın, ?Polise haber ver. Niye sıkıyor, kime sıktı?" dediği duyuluyor. İki saldırgan ise, olay yerinden uzaklaşıyor. Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin evlerinden dışarı çıkarak, kahvehaneye doğru yöneldiği ve ne olup, bittiğini öğrenmeye çalıştıkları da görülüyor.

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