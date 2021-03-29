İstanbul Sultangazi'de minibüsün çocuğa çarparak öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de caddede yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Juma, kaldırıldığı hastanede öldü. Minibüsün çarpmasıyla çocuğun metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından durmayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde 1. Cebeci Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçerken 10 yaşındaki Ali Juma'ya minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ali Juma yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün kimliği polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. 16 yaşındaki sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.