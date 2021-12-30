İstanbul TEM'de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı

İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal Mevkii'nde arıza yapan otomobile taksi çarptı. Kaza anında otomobilin kaputunu açarak arızayı çözmeye çalışan sürücü otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti, Hasdal Mevkii, Kemerburgaz yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Koç'un kullandığı 07 ESZ 81 plakalı otomobil arıza yaptı. Sağ şeritte kalan otomobile, sürücüsü Emrullah Koç'un, otomobilin arızasını bulmak için kaputu açtığı sırada aynı yönde seyir halindeki 34 THC 61 plakalı taksi arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan Emrullah Koç metrelerce sürüklendi.



OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Koç, itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü Yavuz Güller ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.