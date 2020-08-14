Video Yaşam İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
14.08.2020 | 08:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 02:22
İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 14.08.2020 | 08:13
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken iğrenç sapık saldırısı | Video 01:15
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken iğrenç sapık saldırısı | Video 14.08.2020 | 08:12
Çeşme’de geceyi aydınlatan yangın | Video 00:21
Çeşme’de geceyi aydınlatan yangın | Video 13.08.2020 | 23:29
Köpeğe inanılmaz işkence! Bunu yapan insan olamaz! | Video 00:18
Köpeğe inanılmaz işkence! Bunu yapan insan olamaz! | Video 13.08.2020 | 23:17
Çaldığı cüzdanı boşaltıp böyle fırlattı | Video 02:22
Çaldığı cüzdanı boşaltıp böyle fırlattı | Video 13.08.2020 | 18:47
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video 03:05
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video 13.08.2020 | 18:47
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu...Kovalamaca anları kamerada | Video 01:09
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu...Kovalamaca anları kamerada | Video 13.08.2020 | 18:47
Son Dakika Haberi | Canlı yayında dehşet! 400 kilogram kaldıran haltercinin dizleri kürdan gibi kırıldı | Video 00:32
Son Dakika Haberi | Canlı yayında dehşet! 400 kilogram kaldıran haltercinin dizleri kürdan gibi kırıldı | Video 13.08.2020 | 17:17
Son Dakika Haberi | İzmir'de askeri alanda yangın | Video 02:23
Son Dakika Haberi | İzmir'de askeri alanda yangın | Video 13.08.2020 | 16:32
Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video 03:26
Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video 13.08.2020 | 15:14
Son Dakika Haberi | Bolu'da skandal olay! Önce cami duvarına idrarlarını yaptılar sonrada... | Video 02:17
Son Dakika Haberi | Bolu'da skandal olay! Önce cami duvarına idrarlarını yaptılar sonrada... | Video 13.08.2020 | 15:10
Köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video 01:38
Köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video 13.08.2020 | 15:14
Adana'da kapkaççıyı yakalamak için vatandaşların seferber olduğu anlar kamerada | Video 01:09
Adana'da kapkaççıyı yakalamak için vatandaşların seferber olduğu anlar kamerada | Video 13.08.2020 | 13:13
Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video 00:48
Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video 13.08.2020 | 13:41
Son Dakika Haberi | İstanbul Esenler'de onlarca kişinin karıştığı kavga sokakları savaş alanına çevirdi | Video 02:59
Son Dakika Haberi | İstanbul Esenler'de onlarca kişinin karıştığı kavga sokakları savaş alanına çevirdi | Video 13.08.2020 | 13:39
Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 02:24
Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 13.08.2020 | 12:31
Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 01:21
Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 13.08.2020 | 12:54
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı 13 Ağustos 2020 | Video 01:20
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video 13.08.2020 | 12:43
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 01:37
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 13.08.2020 | 12:18
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:06
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.08.2020 | 12:17

TEM Otoyolu’nda yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, otoyolda kısa süreliği trafik yoğunluğu yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03:00 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyol üzerinde yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda trafiğin sıkışmasıyla yavaşlayarak durma noktasına gelen bir otomobil, arkadan hızla gelen 3 otomobilin hızını kontrol edemeyerek öndeki otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri iki araçta bulunan 2 yaralıyı çıkartarak hastaneye kaldırırken kazaya karışan diğer iki otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen üç otomobil nedeniyle kapatılan yol, araçların vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafiğe açılarak normale döndü.


Yol üzerinde seyir halinde iken trafik nedeniyle duran aracına arkadan 3 aracın vurduğunu söyleyen Osman Demirel,
''Ben karşıdan yolda yoğunluk olduğunu gördüm, durdum. 15-20 metre kadar 1'inci viteste geldim, ve trafik tekrar durdu. Benim aracım tam durmuş halde, park halindeyken arkadan gelen bir araç vurdu, ben bariyerlere doğru sol tarafa döndüm. Sonra diğer araçta yan taraftan bana vurdu. İki araba aynı anda vurdu bana'' diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA