Video Yaşam İstanbul Ümraniye’de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada
İstanbul Ümraniye’de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

İstanbul Ümraniye’de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

23.10.2021 | 11:01

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İstanbul Ümraniye’de 3 otomobilin çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Oto Hırsızlığı- Otodan Hırsızlık " konularına ilişkin yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, 26 Eylül 2021 tarihinde Ümraniye'de bulunan Çakmak, Huzur ve Altınşehir Mahallerinde 2 otomobilin çalındığını, 2 Eylül'de Esenkent Mahallesinde bulunan 1 otomobilin çalındığını tespit etti. 1 araçtan ise teyip ve hoparlör çalındığı belirlendi.


Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen C.K., E.E. ve F.Ç. isimli şahıslar 20 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı.


1 şüpheli tutuklandı
Şüpheli şahıslar C.K. ve F.Ç hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, E.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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